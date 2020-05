Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (13.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Das Papier des Impfstoff-Hoffnungsträgers gegen Corona habe am Mittwoch schon wieder Gas gegeben. Diesmal habe die Nachricht beflügelt, dass Moderna von der US-Zulassungsbehörde FDA für den Corona-Impfstoff-Kandidaten mRNA-1273 den Fast-Track-Status verliehen bekommen habe.Dr. Tal Zaks, Chief Medical Officer von Moderna, habe gesagt: "Der Fast-Track-Status unterstreicht die dringende Notwendigkeit eines Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus." Schon bald dürfte Moderna zudem mit einer Phase-2-Studie für mRNA-1273 beginnen. Im Frühsommer solle dann bereits eine Phase-3-Studie folgen. Moderna arbeite dabei u.a. mit dem Vaccine Research Center (VRC) und dem National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) zusammen. Finanziell werde das Unternehmen von der Biomedizinischen US-Forschungs- und Entwicklungsbehörde (BARDA) mit bis zu 483 Mio. USD unterstützt, um die Entwicklung des mRNA-Impfstoffkandidaten mRNA-1273 gegen das neuartige Coronavirus zu beschleunigen."Der Aktionär" zähle Moderna zu den großen Favoriten bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.05.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Moderna.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: