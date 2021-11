Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Mister Spex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mister Spex-Aktie:

12,50 EUR -3,85% (24.11.2021, 16:24)



XETRA-Aktienkurs Mister Spex-Aktie:

12,46 EUR -4,01% (24.11.2021, 16:09)



ISIN Mister Spex-Aktie:

DE000A3CSAE2



WKN Mister Spex-Aktie:
A3CSAE

A3CSAE



Ticker-Symbol Mister Spex-Aktie:
MRX

MRX



Kurzprofil Mister Spex SE:



Mister Spex (ISIN: DE000A3CSAE2, WKN: A3CSAE, Ticker-Symbol: MRX) wurde 2007 gegründet und ist heute der führende Omnichannel-Optiker in Europa. Für sein überzeugendes Geschäftsmodell wurde das Unternehmen mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet und hat von Anfang an als wesentlicher Treiber der digitalen Transformation die Optik-Branche grundlegend verändert. In wenigen Jahren entwickelte sich Mister Spex von einem reinen Online-Player zum erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit über fünf Millionen Kundinnen und Kunden, 10 europäischen Online-Shops und zahlreichen eigenen stationären Stores. Als Digital Native spielten Technologie und Innovation immer eine zentrale Rolle in der Unternehmensentwicklung. Dazu gehören unter anderem 2D- und 3D-Online-Anproben und intelligente Filter-Funktionen.



Ziel von Mister Spex ist es, den Brillenkauf als einfaches und transparentes Shoppingerlebnis mit Freude am Einkauf zu etablieren. Dafür bietet das Unternehmen neben einem großen, vielseitigen Sortiment aus Qualitätsprodukten auch umfassende Expertise und Beratungsangebote über seinen Kundenservice, die eigenen Stores und über das flächendeckende Partneroptikernetzwerk. (24.11.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mister Spex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Berliner Omnichannel-Optikers Mister Spex SE (ISIN: DE000A3CSAE2, WKN: A3CSAE, Ticker-Symbol: MRX) unter die Lupe.Die Q3-Zahlen des Omnichannel-Optiker würden an der Börse nicht gut ankommen. Zwar habe Mister Spex seinen Gesamtumsatz gesteigert, wichtige, weil margenträchtige Segmente seien aber unter den Erwartungen geblieben.Lediglich um sieben Prozent auf 17,8 Mio. Euro sei der Umsatz mit den margenstarken Korrektionsbrillen in Q3 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 gestiegen. Damit habe das Segment die Erwartungen von Mister Spex verfehlt.Dass der Gesamtumsatz der Berliner dennoch um elf Prozent zugelegt habe, habe an den Zuwächsen von zwölf bzw. 14 Prozent im Bereich Kontaktlinsen und Sonnenbrillen gelegen.Das bereinigte EBITDA sei von 2,2 Mio. Euro in Q3/2020 auf nur mehr 300.000 Euro eingebrochen. Das Management führe diesen Rückgang auf das schwächelnde Geschäft mit den Korrektionsbrillen sowie höhere Marketingausgaben zurück.Die Mister Spex-Aktie habe als Reaktion auf die Zahlen am Donnerstag gut fünf Prozent nachgegeben und habe ein neues Rekordtief bei 12,23 Euro markiert.Gegenüber dem IPO-Preis im Juli habe die Mister Spex-Aktie bereits mehr als die Hälfte an Wert verloren. Anleger greifen dennoch nicht ins fallende Messer, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.11.2021)