Kurzprofil Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA:



Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0006614035, WKN: 661403, Ticker-Symbol: MUT3), gegründet 1923 in der Rechtsform der Aktiengesellschaft, ist ein börsennotiertes Markenunternehmen im alkoholfreien Getränkemarkt mit Sitz in Bad Teinach-Zavelstein/Baden-Württemberg. Aufbauend auf starken Regionalmarken in Süddeutschland (Teinacher, Krumbach, Hirschquelle, u.a.) und nationalen Gastronomie- und Spezialitätenmarken (afri, Bluna, Niehoffs Vaihinger, Klindworth, u.a.) bietet der Konzern als klassischer Markenanbieter im gehobenen Preissegment ein umfassendes Marken- und Produktportfolio in den Bereichen Mineralwasser, Heilwasser, Erfrischungsgetränke und Fruchtsäfte an. Der Konzern umfasst die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA als Holdinggesellschaft, eine 45-prozentige Beteiligung an der Karlsberg Service GmbH, Homburg (Saarpfalz) und die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach Beteiligungs GmbH, in der die operativen Tochtergesellschaften Mineralbrunnen Teinach GmbH, Mineralbrunnen Krumbach GmbH, Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft GmbH und KAMPOS Vertriebs GmbH gebündelt sind. (17.08.2018/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Mineralbrunnen Überkingen-Teinach-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":"Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna?", so lautete ein Werbespruch der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0006614035, WKN: 661403, Ticker-Symbol: MUT3), die unter anderem die Marke Bluna ihr Eigen nennt, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Gerade in Zeiten immer heißerer Sommermonate dürfte ein Blick auf das Geschäft des Getränkekonzerns lohnen. Die im baden-württembergischen beheimatete Gesellschaft dürfte ein Profiteur der jüngsten Hitzewelle sein. Dafür würden bekannte Mineralwassermarken wie "Krumbach" oder "Hirschquelle" sorgen sowie Säfte und Limonaden, die unter dem Label "Bluna" oder "Afri Cola" in den Einkaufsmärkten stünden.Insgesamt biete der Konzern als klassischer Markenanbieter im gehobenen Preissegment ein umfassendes Marken- und Produktportfolio in den Bereichen Mineralwasser, Heilwasser, Erfrischungsgetränke und Fruchtsäfte an. Produziert würden die alkoholfreien Erfrischungsgetränke an vier Standorten. Darüber hinaus verfüge der Konzern über Bürogebäude, Lager- und Distributionsanlagen, Entwicklungs- und Laboreinrichtungen sowie über regionale und nationale Vertriebseinheiten.Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2017 das dritte Jahr in Folge ein Umsatzwachstum vermelden können. Insbesondere die positive Entwicklung der strategischen Kernmarken Krumbach, Teinacher und Niehoffs Vaihinger habe zu einer Umsatzsteigerung im Konzern um 2,3 Mio. Euro auf 142,1 Mio. Euro geführt. Die positive Ertragsentwicklung der Vorjahre sei ebenfalls fortgeführt und das Ergebnis 2017 nochmals deutlich verbessert worden. Die operativen Konzernergebniskennzahlen EBITDA und EBIT hätten sich auf 20 Mio. Euro (Vj. 16,5 Mio. Euro) respektive 8,6 Mio. Euro (Vj. 4,6 Mio. Euro) erhöht. Der Konzernjahresüberschuss sei von 4,4 Mio. Euro auf 9,7 Mio. Euro gestiegen.Man dürfe gespannt sein, welche Einblicke die für den 20. August angesetzten Halbjahreszahlen bringen würden. Wobei darin die eigentliche Hitzewelle ja noch gar nicht enthalten sei. Bislang stelle das Management für das Gesamtjahr 2018 eine Umsatzsteigerung im niedrigen einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahreswert von 142 Mio. Euro in Aussicht. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sowie das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sollten auf Höhe des 2017er Niveaus verharren. Vielleicht bringe der heiße Sommer mit dem sicherlich guten Wasserabsatz aber eine positive Überraschung?Wer einsteigen möchte, für den stelle sich die Frage: Besser die Stämme kaufen oder eher die Vorzüge? Aus unserer Sicht bieten sich eher die Vorzugsaktien an, die aktuell bei etwa 13 Euro notieren und damit wesentlich günstiger sind als die Stämme mit 17,50 Euro, so die Experten von "AnlegerPlus News". Gehe man davon aus, dass die Dividende im kommenden Jahr ebenso hoch ausfalle wie dieses Jahr, errechne sich eine ansehnliche Dividendenrendite von 3,3%. Die Experten würden aber Chancen sehen, dass das Ergebnis gesteigert werden könne. Das mittelfristige Kursziel erwarten wir bei 18 Euro, ein Stopp-Loss-Limit sollte bei 10 Euro platziert werden, so die Experten von "AnlegerPlus News". (Ausgabe 8/2018)