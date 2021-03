Die zuvor gut erholten Aktien von Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) hätten hingegen um 1,8% eingebüßt. Ein Bericht des "Wall Street Journal", wonach der Pharmakonzern die mRNA-Technologie zur Entwicklung weiterer Impfstoffe nutzen wolle, sei nicht auf entsprechende Resonanz gestoßen. Der vom deutschen Partner BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) entwickelte Corona-Impfstoff beruhe auf dieser neuartigen Technologie. Dessen in New York gelistete Aktien hätten sogar um fast sechseinhalb Prozent eingebüßt.



GameStops-Aktien (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) hätten ebenfalls rund sechseinhalb Prozent eingebüßt, nachdem der Videospielhändler den Abschied des für Kundenangelegenheiten verantwortlichen Managers Frank Hamlin bekanntgegeben habe. Nach Börsenschluss habe das Unternehmen zudem Quartalszahlen vorgelegt.



Die Zahlen von E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) heute Morgen seien beim bereinigten Betriebsergebnis leicht über den Markterwartungen zu liegen gekommen, hätten aber beim Nettogewinn die Konsensschätzungen getroffen. E.ON erwarte bis 2023 einen Anstieg des bereinigten Betriebsergebnisses um 8 bis 10% pro Jahr und gehe für 2021 von einem Nettogewinn von EUR 1,7 bis 1,9 Mrd. aus. Letzterer liege dank der gesunkenen Zinskosten damit über den Markterwartungen.



Aus dem Analyseuniversum der Raiffeisen Bank International AG würden heute weiters die Unternehmen CA Immo (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY) und Tencent (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol Deutschland: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) Quartalszahlen veröffentlichen. (24.03.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) zählten gestern mit einem Plus von knapp 0,7% noch zu den stärksten Titeln im Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Softwaregigant wolle angeblich durch einen Zukauf sein Angebot im Geschäft für Computerspiele ausbauen. Microsoft sei demnach in Gesprächen, die private US-Firma Discord für mehr als USD 10 Mrd. zu kaufen. Discord sei 2015 gestartet und sei ein Onlinedienst für Sprach-, Video- und Textkommunikation.