Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

176,62 EUR +0,62% (12.08.2020, 16:26)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

208,6682 USD +2,60% (12.08.2020, 16:27)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (12.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Der Tech-Gigant punkte aktuell nahezu wöchentlich mit neuen Top-Nachrichten. Noch im April habe es geheißen, dass die Einführung von Surface Duo verschoben werde. Wie heute gemeldet worden sei, werde es nun doch bereits in diesem Jahr auf den Markt gebracht.Microsoft habe am Mittwoch angekündigt, das Surface Duo bereits am 10. September für einen Preis von 1.399,99 Dollar herauszubringen. Das Gerät sei ein Android-basiertes Smartphone mit zwei separaten Bildschirmen, das sich auf- und zuklappen lasse. Es ermögliche zwei verschiedene Apps auf zwei Bildschirmen parallel laufen zu lassen.Das Surface Duo wäre eine der spannendsten Produktinnovationen im Hardware-Sektor in diesem Jahr. Zugleich wäre es ein neuer Versuch von Microsoft im lukrativen Smartphone-Markt Fuß zu fassen.DER AKTIONÄR behalte seine bullishe Einschätzung für Microsoft bei: Investierte sollten an Bord bleiben. Anleger an der Seitenlinie nutzen Rücksetzer zum Neueinstieg, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.08.2020)Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:176,92 EUR +2,05% (12.08.2020, 16:41)