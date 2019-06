Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (28.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazins "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Bei den großen Tech-Werten konzentriere sich das Hauptgeschäft üblicherweise auf einen Bereich: Bei Amazon sei es der E-Commercer (52 Prozent Umsatzanteil), bei Apple das iPhone (63 Prozent) und bei Alphabet und Facebook seien es Einnahmen aus der Onlinewerbung, die das Geld in die Kassen spülen würden (70 Prozent bzw. 98 Prozent). Microsoft hingegen sei breiter aufgestellt und das scheine den Anlegern zu gefallen.Von den zuletzt erlösten 110 Milliarden Dollar würden 26 Prozent auf Office-Produkte, 18 Prozent auf Windows sowie 24 Prozent auf das Server- und Cloud-Geschäft entfallen. Den Rest würden die Redmonter mit Hardware (Surface), Dienstleistungen, der Suchmaschine Bing (ja, die gebe es noch), Games und LinkedIn erzielen.Microsoft profitiere von seinem breit gefächerten Angebot, das auf einen soliden Wachstums-trend bei IT-Investitionen treffe. Themen wie die Cloud, künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge (IoT) seien hochaktuell in den Unternehmen und Microsofts Cloud-Plattform (Cloud) treffe einen Nerv. Im letzten Quartal habe das Wachstum bei Azure rund 75 Prozent betragen, die Erlöse dürften geschätzte 3,3 Milliarden Dollar erreicht haben. Der Wert entspreche einer Runrate von 13,2 Milliarden Dollar.Was die Aussichten für die zweite Jahreshälfte 2019 betreffe, habe "Der Aktionär" keinen Zweifel, dass Microsoft die (stetig steigenden) Erwartungen erfülle. Für die anstehenden Q2-Zahlen - für Microsoft sei es Q4 - betrage die Konsensschätzung 1,21 Dollar beim Gewinn je Aktie und 32,8 Milliarden Dollar beim Umsatz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link