Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

135,46 EUR (19.03.2020)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

142,71 USD +1,65% (19.03.2020)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (20.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Microsoft habe dank Heimarbeit in vielen Ländern binnen einer Woche 37 Prozent mehr Nutzer für seine Bürokommunikations-Software Teams gewonnen. Die App mit Chats und Videokonferenzen komme inzwischen auf 44 Millionen Anwender, wie Microsoft-Chef Satya Nadella am Donnerstag bekannt gegeben habe. In den vergangenen Tagen seien auch sechs neue Unternehmenskunden mit jeweils mehr als 100.000 Nutzern hinzugekommen.Anbieter von Videokonferenzen und anderer Software für Bürokommunikation würden gerade darum wetteifern, neues Terrain für ihr Geschäft mit der Ausbreitung von Heimarbeit und mobilem Lernen in der Coronavirus-Krise zu erobern. So hätten einige Anbieter wie Discord und Zoom Beschränkungen für Gratis-Versionen gelockert. Facebook stelle die kostenpflichtige Version seiner Bürosoftware Workplace etwa Feuerwehren, Stadtverwaltungen oder Krankenhäuser für ein Jahr unentgeltlich zur Verfügung.Microsoft biete vom Betriebssystem (Windows) über Konferenzsysteme und Kollaborationstools (Teams, Skype) bis hin zur Office-Software in der Cloud (Office365) und Fernwartung (Remotedesktop) alles, was man zur Heimarbeit brauche. Viele Firmenkunden, welche häufig durch langfristige Verträge an Microsoft gebunden seien, würden schon aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit und Kompatibilität mit anderen Microsoft-Produkten auf die Software des Tech-Giganten setzen. Und dann komme noch die Möglichkeit dazu, die Cloud-Dienste von Microsoft zu verwenden und sich die Vorteile des Abo-Modells zu Nutze zu machen. Es würden keine kostspieligen Beschaffungs- und Wartungskosten wie bei einer eingekauften Software anfallen, die Cloud-Dienste seien schnell gebucht - und könnten nach der Krise einfach wieder abbestellt werden.Microsoft könnte also durchaus gestärkt aus der Krise hervorgehen. Für den "Aktionär" bleibt die Aktie ein absolutes Basisinvestment. Anleger können sich die laufende Korrektur zu Nutze machen und eine erste Position aufbauen, so Marion Schlegel. Seit dem Hoch im Februar bei 190,70 Dollar habe die Aktie von Microsoft mehr als 25 Prozent an Wert eingebüßt. (Analyse vom 20.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:142,00 EUR +6,03% (20.03.2020, 09:16)