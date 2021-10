NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

308,23 USD +0,31% (19.10.2021)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (20.10.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) charttechnisch unter die Lupe.Anhand der Microsoft-Aktie lasse sich einer der Lieblingsansätze der Analysten lehrbuchmäßig aufzeigen. Dabei würden sie die Relative Stärke nach Levy mit charttechnischen Konsolidierungsformationen kombinieren. Während das erste Kriterium eine Positionierung in Richtung des übergeordneten Trends gewährleiste, signalisiere der Ausbruch aus dem Konsolidierungsmuster, dass besagter Trend wieder Fahrt aufnehme. Im konkreten Fall notiere die Relative Stärke nach nach Levy seit April 2020 nachhaltig über ihrem Schwellenwert von 1. Anleger könnten also von einem stabilen Haussetrend ausgehen.Darüber hinaus sei dem Technologietitel jüngst die "bullishe" Auflösung der seit Ende August bestehenden Korrekturflagge gelungen. Für zusätzlichen Rückenwind sorge das neue Allzeithoch (309,25 USD). Das kalkulatorische Kursziel aus der beschriebenen Flagge lasse sich auf rund 345 USD taxieren. Um dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, gelte es zukünftig nicht mehr in die angeführte Flagge (obere Begrenzung akt. bei 303,47 USD) zurückzufallen. Als strategische Absicherung sei indes das Oktobertief bei 280,25 USD prädestiniert. (Analyse vom 20.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:264,95 EUR -0,02% (20.10.2021, 08:45)XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:264,90 EUR +1,03% (19.10.2021)