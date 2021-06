XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

262,63 USD +1,23% (21.06.2021, 22:00)



US5949181045



870747



MSF



MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (22.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Der US-Titel habe nach dem kurzen Rücksetzer Mitte Mai wieder kräftig zugelegt. Bis hoch auf 263,52 Dollar sei am Montag die Microsoft-Aktie geklettert und habe damit ein neues Allzeithoch erreicht. Charttechnisch stehe das Papier damit hervorragend da. Der jüngste Rücksetzer Mitte Mai stabilisiere die Aktie bei der Unterstützungszone in der Nähe von 242 Dollar. Dort verlaufe derzeit auch der GD100.Trotz des jüngsten Anstiegs liege der Relative-Stärke-Index noch nicht jenseits der 70, eine Marke die zuletzt vor Rücksetzern überschritten worden sei, sondern erst bei 64 Punkten. Die Microsoft-Aktie wirke damit noch nicht überkauft und könnte im Vergleich zu früheren Bewegungen noch kurzfristiges Potenzial bis 272 Dollar besitzen.Als Impuls für die Kursanstiege könnte das Windows-Event am Donnerstag dienen. Der Softwarehersteller wolle hier sein neues Windows 11 präsentieren, das wohl mit einer neuen Benutzeroberfläche und Start-Menü auf den Markt kommen solle.Charttechnisch spreche nach dem Erreichen des Allzeithochs nichts dagegen, dass die Microsoft-Aktie weiter klettere.