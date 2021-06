XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

222,25 EUR -0,76% (25.06.2021, 16:46)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

265,695 USD -0,37% (25.06.2021, 16:47)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (25.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse nimmt die Aktie des Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Vorstellung von Windows 11 habe Anleger begeistert und die Microsoft-Aktie auf ein neues Allzeithoch befördert. Neben neuen Features für die Zusammenarbeit im Büro und die Integration von Teams kämen auch die Gamer voll auf ihre Kosten.Microsoft versuche Gaming auf Windows intuitiver und reibungsloser zu gestalten. Hierfür werde der Xbox Game Pass direkt in Windows 11 eingebunden. Bei der Präsentation sei es wenig überraschend zudem um den Streaming-Service gegangen. Dieser gebe Gamern die Möglichkeit, selbst brandneue Spiele auf älteren PCs problemlos zu spielen, also ohne lange Ladezeiten und ruckeln. Sarah Bond, Xbox Corporate Vizepräsidentin für Spieleentwicklung, habe bei der Vorstellung das "beste Windows für Gaming aller Zeiten" versprochen.Bond habe außerdem von weiteren Gaming-Features gesprochen, die Windows 11 bieten werde. Vor allem "auto HDR" werde viele Fans begeistern. Diese Technologie lasse alte Spiele in neuen Farben aufleben und das ohne Einwirken der Spieler oder Entwickler. Dieses Feature werde auf allen HDR-kompatiblen Windows 11 Geräten nutzbar sein und unterstütze bereits mehr als 1.000 Spiele.Nicht nur Anleger, sondern auch Gamer würden sich auf Windows 11 freuen. Die Microsoft-Aktie habe zwar seit der Veröffentlichung des neuen Betriebssystems leicht an Wert eingebüßt, "Der Aktionär" bleibe aber optimistisch. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.06.2021)Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:222,30 EUR -0,54% (25.06.2021, 17:01)