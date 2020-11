Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (02.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Der US-Softwareriese habeletzte Woche Dienstag seine Quartalszahlen veröffentlicht und die Erwartungen deutlich übertroffen. Die Analysten hätten mit Lob und Anhebung ihrer Kursziele reagiert. Eine Kennzahl sei aber viel zu wenig beleuchtet worden.Teams gehöre fraglos zu den stärksten Wachstumstreibern von Microsoft, denn die Corona-Krise habe die Nachfrage nach dem Kommunikations- und Kollaborationssystem massiv ansteigen lassen. Einige Beobachter seien aber davon ausgegangen, dass die rasante Wachstumsdynamik bei Teams zum Ende des Jahres nachlasse. Nach den Zahlen sei kla gewordenr, dass dies nicht der Fall sei. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer von Teams sei im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/2021 um satte 53% auf 115 Mio. gestiegen.Im Zuge der Corona-Krise scheine sich Microsoft Teams zu den wichtigsten Homeoffice-Anwendungen überhaupt zu entwickeln und das trotz der starken Konkurrenz wie Zoom oder Slack. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass das Wachstum bei Teams noch lange nicht gesättigt sei und Teams seine führende Position im Bereich der Kollaborationstools beibehalten werde. Investierte sollten die Gewinne laufen lassen. Neueinsteiger könnten zugreifen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:175,66 EUR +0,85% (02.11.2020, 10:19)