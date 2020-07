Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (23.07.2020/ac/a/n)



Der Softwarehersteller habe gestern nachbörslich seine Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020 vorgelegt und die Analystenerwartungen deutlich übertroffen. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn habe Microsoft zulegen können. Nun würden die ersten bullishen Analystenstimmen kommen.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für die Microsoft-Aktie nach Zahlen von 215 auf 235 US-Dollar erhöht und das Rating auf "buy" belassen. Die Schweizer Großbank UBS habe das Kursziel für die Microsoft-Aktie nach Zahlen von 207 auf 232 Dollar angehoben und das Votum auf "buy" belassen. Das Analysehaus Jefferies habe das Rating für die Microsoft-Aktie auf "buy" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen.Auch DER AKTIONÄR behalte nach den Zahlen des Software-Giganten seine bullishe Einschätzung bei. Microsoft habe in jeder einzelnen seiner Geschäftsfelder zulegen können. DER AKTIONÄR bewerte die Quartalsergebnisse von Microsoft sehr positiv. Der Konzern habe in nahezu jedem seiner wichtigen Segmente zugelegt. Auch das dynamische Wachstum im wichtigen Cloud-Bereich habe fortgesetzt werden können.Microsoft bleibt ein absolutes Basisinvestment des AKTIONÄR, so Emil Jusifov. (Analyse vom 23.07.2020)