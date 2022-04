XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

255,50 EUR -0,64% (26.04.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

270,22 USD -3,74% (26.04.2022, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (27.04.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Mit einem Verlust von 3,84% gehörte die Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) zu den größten Verlierern im gestrigen US-Handel, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Mit einem Schlusskurs bei 270,22 USD habe diese zudem nur knapp an einem Schlusskurs auf einem absolut Jahrestief vorbeigeschrammt. Für die Bullen dürfte dies jedoch kein echter Wermutstropfen sein, denn mit den gestrigen Verlusten komme der große Supportbereich ab ca. 276,05 USD mächtig unter Druck. De facto notiere die Aktie sogar schon auf dem tiefsten Tagesschlusskurs seit Jahresbeginn.AusblickDie Stimmung bei Anlegern in der Microsoft-Aktie dürfte alles andere als gut sein. Hier gehe die Angst um, dass die Konsolidierung der letzten Monate bärisch verlassen werde. In diesem Fall könnte es zu einem neuen Abwärtstrend mit Zielen um 240 USD kommen. Rechnerisch seien selbst Abgaben auf 225 USD nicht ausgeschlossen. Um ein solches Szenario zu verhindern, sollte der Kurs nicht nur schnell und nachhaltig über 280 USD ansteigen. Vielmehr wäre eine kurzfristige Bodenbildung genauso notwendig, wie eine nachhaltige Rückkehr über den EMA 200. Mittelfristig müsste es sogar zu einem Ausbruch über 316 USD kommen. (Analyse vom 27.04.2022)Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:267,00 EUR +5,22% (27.04.2022, 08:01)