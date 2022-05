Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (30.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Wegen der schwächelnden Konjunktur würden viele Unternehmen ihre Sparmaßnahmen ausweiten. Besonders gespart werden solle im Bereich des Personals. Gerade viele Tech-Konzerne hätten riesige Personalausgaben, da z.B. hochqualifizierte Softwareingenieure viel Geld kosten würden. Nun wolle auch Microsoft an dieser Stelle zurückhaltender agieren.Laut CNBC habe Executive Vice President Rajesh Jha, verantwortlich für Office und einen Teil von Windows, die ihm unterstellten Mitarbeiter darum gebeten, vorsichtiger bei der Erstellung von neuen Vakanzen zu sein und hierzu zunächst die Erlaubnis von Jhas Führungsteam einzuholen. Auf Nachfrage habe ein namentlich nicht näher genannter Microsoft-Sprecher gegenüber CNBC gesagt: "Während sich Microsoft auf das neue Geschäftsjahr vorbereitet, stellt es sicher, dass die richtigen Leute an der richtigen Stelle eingesetzt werden. Microsoft wird die Mitarbeiterzahl auch im kommenden Geschäftsjahr erhöhen und einen stärkeren Fokus auf deren Einsatzgebiet legen."Vor Microsoft hätten bereits die Facebook-Muttergesellschaft Meta, der Chiphersteller NVIDIA und das Social-Media-Unternehmen Snap angekündigt, weniger Leute einzustellen. Begründet worden sei dies mit den sich eintrübenden operativen Aussichten, die u.a. auf den Ukraine-Krieg, die Lieferengpässe und den Inflationsdruck zurückzuführen seien.Microsoft habe genug Cash, um auch in der Krise neue Leute einzustellen. Dennoch mache es angesichts der sich anbahnenden Rezession Sinn, vorsichtiger bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern zu agieren, um die Gewinnmargen nicht unnötig unter Druck zu setzen. Anleger könnten an Bord bleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.05.2022)Der Autor Emil Jusifov hält un­mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: