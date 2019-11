Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

130,28 EUR +0,35% (05.11.2019, 08:55)



Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

129,82 EUR (04.11.2019)



Nasdaq-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

144,55 USD (04.11.2019)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (05.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareherstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Aktie von Microsoft habe in den vergangenen Jahren eine gewaltige Performance hingelegt. Seit Anfang 2011 habe das Papier des Software-Riesen mehr als 400 Prozent hinzugewonnen. Vor wenigen Tagen sei dem Wert bei 145,67 Dollar ein neues Allzeithoch gelungen. Und auch das dürfte noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein.Zuletzt habe Microsoft unter anderem davon profitiert, dass das Unternehmen den zehn Milliarden schweren Cloud-Auftrag des Pentagons habe ergattern können. Nach einem umstrittenen Vergabeverfahren habe das US-Verteidigungsministerium Microsoft einen Cloud-Computing-Auftrag erteilt - und sich damit gegen Amazon entschieden.Im Rahmen des Vertrags werde sich Microsoft "entscheidenden und dringenden" Anforderungen an die moderne Cloud-Infrastruktur des Pentagons annehmen, habe es weiter geheißen. Für den Auftrag habe sich unter anderem auch Amazon beworben. Der weltgrößte Online-Händler habe lange als Favorit im Rennen um den Zuschlag gegolten. Angesichts der anhaltenden Kritik von US-Präsident Donald Trump an Amazon-Chef Jeff Bezos hätten einige Experten jedoch schon vor der Vergabe des Vertrags den Ausgang infrage gestellt.Und die Räder stünden bei Microsoft weiter nicht still. Wie das Unternehmen in dieser Woche bekannt gegeben habe, sei es ihm gelungen, den kompletten Hollywood-Film "Superman" von Warner Bros. auf ein neuartiges und besonders haltbares Speichermedium zu bannen. In dem Projekt "Silica" hätten die Partner den Film aus dem Jahr 1978 auf ein Glasstück in der Größe einer Untertasse gespeichert, teile Microsoft in einem Blog-Eintrag mit. Bei dem Forschungsprojekt hätten die Forscher demnach jüngste Entdeckungen in der ultraschnellen Laseroptik sowie Künstliche Intelligenz genutzt, um Daten in das Quarzglas zu schreiben."Der Aktionär" bleibt optimistisch, was die weitere Entwicklung der Microsoft-Aktie angeht. Anleger sollten deswegen an Bord bleiben, so Marion Schlegel. Ein Stopp bei 95 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 05.11.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: