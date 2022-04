Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (05.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Microsoft wolle sein Betriebssystem Windows für Unternehmenskunden stärker an die Anforderungen der veränderten Arbeitswelt und die größeren Sicherheitsbedrohungen anpassen. Konzernchef Satya Nadella habe am Dienstag auf einem Online-Event eine runderneuerte Windows-Familie für den Einsatz in Unternehmen und Organisationen vorgeführt.Zu den präsentierten Lösungen gehöre auch ein Windows-PC, der komplett in der Cloud des Konzerns betrieben werde, ähnlich wie bei dem Online-Betriebssystem Chrome OS von Google.Windows 365 könne von Organisationen jeder Größe genutzt werden, um agiler und widerstandsfähiger zu werden, so Nadella. Das Angebot richte sich von den kleinsten bis zu den größten Unternehmen, um Mitarbeiter in Verbindung zu halten. Banken könnten das System verwenden, um strenge regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Das System sei aber auch geeignet für Behörden, die in einigen der abgelegensten Gegenden der Welt arbeiten würden.Etliche Änderungen würden den Bereich Sicherheit betreffen, um beispielsweise Phishing-Angriffe abzuwehren. In Windows 11 für Unternehmen führe der Konzern eine Schutzfunktion ("Defender SmartScreen") ein, die Anwender davor warne, ihre Zugangsdaten in gefälschte Webseiten und in Schadprogramme einzugeben.Konzern-Chef Nadella habe betont, Microsoft wolle nicht nur Beschränkungen für die eingesetzten Geräte beseitigen, sondern auch Hindernisse für ein optimales Arbeiten aus dem Weg räumen. "Was wir Ihnen heute gezeigt haben, ist ein Betriebssystem, das sich an Sie anpasst. An die Person, an die Aufgabe, an das Gerät, das Sie benutzen, und nicht umgekehrt. Das ist gerade in der neuen Arbeitswelt so wichtig."Die Aktie von Microsoft habe in den vergangenen Wochen wieder Fahrt aufgenommen und dabei auch die 200-Tage-Linie übersprungen. Gewinne laufen lassen, rät Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.04.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link