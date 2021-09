Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

ISIN Microsoft-Aktie:

WKN Microsoft-Aktie:

Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (15.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Gute Nachrichten habe es für die Anleger von Microsoft am Dienstag nach US-Börsenschluss gegeben. Denn die Konzernführung und der Aufsichtsrat hätten beschlossen, die Anleger verstärkt am Erfolg des Tech-Konzerns zu beteiligen.Genau gesagt, habe der weltgrößte Software-Anbieter einen milliardenschweren Aktienrückkauf angekündigt. Bis zu 60 Milliarden Dollar (rund 51 Milliarden Euro) sollten dafür aufgewendet werden.Das Programm habe kein Ablaufdatum und könne jederzeit beendet werden, habe es in einer Pressemitteilung geheißen. Im September 2019 habe Microsoft einen Aktienrückkauf mit einem Volumen von bis zu 40 Milliarden Dollar auf den Weg gebracht.Darüber hinaus habe Microsoft seine Quartalsdividende um elf Prozent auf 0,62 Dollar angehoben. Ausgeschüttet werde die Dividende am 9. Dezember. Anleger, welche die erhöhte Auszahlung würden einstreichen wollen, müssten vor dem 17. November die Microsoft-Aktien in ihren Depots haben.Anleger bleiben bei der Microsoft-Aktie dabei und streichen neben Kursgewinnen eine Dividendenrendite von 0,83 Prozent ein, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: