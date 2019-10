NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA.

Toronto (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Analyst Keith Bachman von BMO Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse äußert Aktienanalyst Keith Bachman von BMO Capital Markets in Bezug auf die Aktien von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von BMO Capital Markets sprechen davon, dass die starken FQ1-Zahlen die Einschätzung untermauern würden, dass es sich bei der Microsoft-Aktie um ein Kerninvestment mit defensiven wie auch offensiven Attributen handele.Produkte, die am Ende ihres Lebenszyklus stehen würden, hätten zwar für zusätzliche Hilfe gesorgt. Die Ergebnisse seien aber nichtsdestotrotz sehr solide gewesen, auch ohne diese Effekte. Im Verlauf der Telefonkonferenz sei klar geworden, dass sich das Investitionsumfeld nicht abschwäche. In der Softwarebranche sollten die Kommentare mit Erleichterung aufgenommen werden, so der Analyst Keith Bachman.Die Analysten von BMO Capital Markets stufen in ihrer Microsoft-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "outperform" ein und erhöhen das Kursziel von 160,00 auf 165,00 USD.