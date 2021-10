Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (07.10.2021/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auch der Softwareriese Microsoft habe sich der jüngsten Tech-Korrektur nicht völlig entziehen können. Die Verluste der Aktie würden sich jedoch in Grenzen halten. Das Papier notiere gerade einmal drei Prozent unter seinem Rekordhoch. Die Gründe für diese relative Stärke des Titels lägen auf der Hand.Microsoft habe eine enorme Marktmacht im Softwarebereich und baue diese schrittweise immer weiter aus. So habe das renommierte Marktforschungsunternehmen Gartner in mindestens 16 Softwaresegmenten Microsoft als "Leader" ausgezeichnet. So auch in den Bereichen Service Management, Access Management, Content Services, Robotic Process Automation und vielen anderen.Da wo Microsoft noch kein Marktführer sei, sei der Konzern auf dem besten Wege bald einer zu werden. Beispielsweise im Bereich der Finanz- und Buchhaltungssoftware. Hier habe das Redmonder Unternehmen mit Microsoft Dynamics eine ernsthafte Konkurrenzlösung zu SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) und Oracle (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) entwickelt. Aktuell werde Microsoft in diesem Feld von Gartner als "Visionary" (zu Deutsch: Visionär) angesehen.Das gleiche gelte für den immer wichtiger werdenden Cybersecurity-Markt, wo sich Microsoft neben eigenen Lösungen auch über Zukäufe zuletzt verstärkt habe. Unter anderem habe der US-Konzern im Juli den Security-Anbieter RiskIQ für rund 500 Millionen Dollar gekauft.DER AKTIONÄR geht davon aus, dass Microsoft noch lange Zeit der dominanteste Player in der Softwarebranche bleibt, ganz zur Freude seiner Aktionäre. Anleger sollen die Gewinne bei der Microsoft-Aktie laufen lassen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.10.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält un­mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link