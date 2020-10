Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Azure Cloud gehöre zu den wachstumsstärksten Sparten des Softwareriesen Microsoft. Die Corona-Pandemie habe diesem starken Cloud-Wachstum einen zusätzlichen Schub gegeben. Microsoft reagiere nun auf diese erfreuliche Entwicklung und baue weiter seine Cloud aus.Wie Microsoft heute bekannt gegeben habe, werde der Konzern sein erstes Rechenzentrum in Griechenland eröffnen, um seine Dienste für Unternehmen und Behörden über eine lokale Rechenzentrums-Einheit anbieten zu können. Damit reagiere Microsoft auf die Ankündigung der griechischen Regierung, das Unternehmertum im Land noch mehr zu unterstützen und andere Unternehmen zu ermutigen im Land zu investieren.Laut Microsoft-Präsident Brad Smith werde es die größte Investition von Microsoft in seiner 28-jährigen Tätigkeit in Griechenland sein. Die Entscheidung "zeigt Vertrauen in die griechische Wirtschaft, das griechische Volk und die Regierung. Es ist etwas, das wir nicht in jedem Land tun", habe Smith gesagt.Die Microsoft-Aktie habe seit dem September-Tief bereits über elf Prozent zugelegt und befinde sich auf dem besten Weg den dynamischen Aufwärtstrend seit März fortzusetzen.Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Microsoft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: