Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (05.04.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Microsoft: Bodenbildung im Chart? - ChartanalyseViermal war die Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in den vergangenen drei Monaten unter die 280er Marke gefallen, doch die Kurse drehten immer wieder nach oben ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zuletzt sei das Mitte März passiert, wobei diesmal - im Unterschied zu den vorherigen Erholungsversuchen - auch das nötige Momentum aufgekommen sei, das die Notierungen in der Spitze bis auf 315,95 USD getragen habe. Dabei seien zudem mehrere charttechnische Widerstände überboten worden: Angefangen bei der Januar-Abwärtstrendgerade über die 200-Tage-Linie bis hin zum August-Top bei 305,84 USD. Der Sprung über einen weiteren wichtigen Widerstand stehe allerdings noch aus.Ausblick: Am 29. März habe die Aktie das Februar-Top bei 315,12 USD schon per Tagesschluss überbieten können, doch die Bestätigung in Form weiterer Anschlussgewinne sei zunächst ausgeblieben. Das dürfte auch an der mittelfristigen 100-Tage-Linie gelegen haben, die auf diesem Niveau ebenfalls bremsend wirke.Das Long-Szenario: Gelinge der Ausbruch über den GD100 und die horizontale Eindämmungslinie im zweiten Anlauf, würden die Kurse einen kleinen charttechnischen Boden vollenden. Der volumenarme Raum oberhalb von 315,12 USD könnte dabei - über die 320er Marke hinweg - Raum für einen Anstieg bis zur Volumenspitze zwischen 332,50 USD und 335,00 USD eröffnen. Darüber müssten die Papiere im Bereich von 344,00 USD das Widerstands-Cluster aus Dezember- sowie Januar-Hoch überwinden, bevor ein Heranlaufen an das Allzeithoch vom 22. November 2021 bei 349,67 USD möglich würde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:287,65 EUR +0,14% (05.04.2022, 09:58)