Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

256,35 EUR +0,33% (27.09.2021, 11:10)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

256,00 EUR +0,85% (27.09.2021, 10:53)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

299,35 USD -0,07% (24.09.2021)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (27.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Microsoft-Papiere würden derzeit nur wenige Prozent unter dem Allzeithoch notieren. Gelinge es den Bullen über die 300-Dollar-Marke auszubrechen, dann sollten neue Rekorde nicht mehr lange auf sich warten lassen. Gehe es nach Analysten, dann hätten die Papiere des Softwareriesen noch ordentlich Potenzial.Aktuell würden 34 Experten den Titel zum Kauf empfehlen, vier seien neutral gestimmt und keiner rate zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 334,71 Dollar und damit mehr als 30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.Deutlich bullisher zeige sich der Analyst Daniel Ives von Wedbush Securities, der ein Kursziel von 350 Dollar ausgerufen habe. Seiner Meinung nach profitiere Microsoft derzeit massiv vom Trend zur Fern- und Hybridarbeit. Zudem habe Microsoft das starke Cloud-Momentum beibehalten und in den letzten Wochen mehrere lukrative Cloud-Deals abgeschlossen. Ives gehe daher davon aus, dass Microsoft dem Marktführer Amazon Web Services weitere Marktanteile abnehmen werde."Microsoft bleibt unser Cloud-Favorit im Large-Cap-Bereich und wir glauben, dass die Aktie bis Jahresende ihre Rallye fortsetzt", so der Experte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.Börsenplätze Microsoft-Aktie: