Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

188,84 EUR +0,40% (10.07.2020, 14:16)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

214,32 USD +0,70% (09.07.2020)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (10.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Laut Pierre Kiren von "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) bei Schwäche kaufenswert.Der Technologie-Gigant gehöre zu den Highflyern an der US-Börse. Kein Wunder, denn der Konzern sei mit seinem Produkt- und Serviceportfolio für jede Marktsituation gut gewappnet. Selbst die Sorge vor einer zweiten Corona-Welle lasse die Aktie kalt. Analysten würden daher noch Upside-Potenzial sehen.Dan Ives von Wedbush erhöhe sein Kursziel von 220 auf 260 Dollar. Der pandemiebedingte Katalysator für gestiegene Homeoffice-Anwendungen spiele Microsofts Cloudgeschäft in die Karten, so der Analyst. Zwar sei der Wert in den letzten Monaten gut gelaufen, ein Ende der Fahnenstange sei jedoch noch nicht in Sicht. Für Ives bleibe Microsoft ein "Top-Pick".Ähnlich positiv bewerte Morgan Stanley die Microsoft-Aktie. Die US-Bank erhöhe das Kursziel von 198 auf 230 Dollar. In einer Sektor-Studie von Morgan Stanley habe der Konzern sehr stark abgeschnitten. Für die Analysten sei der Konzern in puncto digitale Transformation hervorragend positioniert. Kurz- und mittelfristig profitiere Microsoft von seinen Investitionen ins Cloud- und Cybersecuritygeschäft. In diesen Bereichen sei noch Wachstumspotenzial vorhanden.Microsoft gehöre zu den Schwergewichten an der Börse. Träge sei der Riese deswegen jedoch nicht. Im dritten Quartal 2019/20 habe der Konzern ein Umsatzwachstum von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erwirtschaftet. Die Zahlen zum vierten Quartal würden am 22. Juli veröffentlicht. Bis dahin sei mit weiteren Rekorden zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:189,34 EUR -0,13% (10.07.2020, 14:46)