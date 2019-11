Nasdaq-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

144,55 USD +0,58% (04.11.2019, 22:15)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (05.11.2019/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktie macht einen bullischen Eindruck - ChartanalyseDie Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Rahmen dieser Bewegung laufe seit Juni 2016 eine sehr steile Rallyphase ab. Dabei habe der Wert am 26. Juli 2019 ein Hoch bei 141,67 USD erreicht. Anschließend habe er auf das Vorgängerhoch bei 131,37 USD zurückgesetzt und sei danach in einem aufsteigenden Dreieck seitwärts gelaufen. Aus diesem Dreieck sei die Microsoft-Aktie am 28. Oktober nach oben ausgebrochen. Sie habe dabei ein Aufwärtsgap zwischen 141,14 USD und 143,51 USD gerissen und sei auf das aktuelle Allzeithoch geklettert.Das Chartbild der Microsoft-Aktie mache einen bullischen Eindruck. Zwar besitze das Gap vom 28. Oktober noch eine gewisse Anziehungskraft, aber mittelfristig könnte die Aktie in Richtung 153,50 USD ansteigen. Sollte es allerdings zu einem Tagesschlusskurs unter 141,14 USD kommen, würde sich das Chartbild eintrüben. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 135,00 USD oder sogar 131,37 USD gerechnet werden. (Analyse vom 05.11.2019)