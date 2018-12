ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (03.12.2018/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) charttechnisch unter die Lupe.Im Vergleich zu vielen anderen Technologietiteln habe die MicrosoftAktie die jüngste Korrektur im Techsektor sehr gut überstanden. Zwar habe die Parallele (akt. bei 118,62 USD) zum Basisaufwärtstrendkanal seit 2009 auch hier als Bremsklotz fungiert, aber die Kombination aus den Aufwärtstrends seit Februar 2018 bzw. Juli 2017 bzw. der 38-Wochen-Linie (akt. bei 104,50/103,36/102,49 USD) habe letztlich verteidigt werden können. Auf Basis dieser Haltezone habe das Papier mehrere Wochenkerzen mit markanten Lunten ausgeprägt. Dennoch habe die beschriebene Verschnaufpause Spuren hinterlassen. So hätten zuletzt sowohl der Aroon als auch der MACD Ausstiegssignale generiert. Im Verlauf des zuletzt angeführten Trendfolgers liege sogar eine abgeschlossene Toppbildung vor. In der Summe sei die charttechnische Ausgangslage zwar noch nicht gekippt, aber aufgrund der beschriebenen Bremsfaktoren sollten Investoren ein striktes Risikomanagement wählen. Als Stopp-Loss seien die letzten beiden Verlaufstiefs bei 100,12/99,38 USD prädestiniert, deren Unterschreiten gleichbedeutend mit einem Bruch der o. g. Bastion wäre, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 03.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:97,20 Euro +0,73% (30.11..2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:100,29 Euro +2,39% (03.12.2018, 08:50)NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:110,89 USD +0,64% (30.11.2018, 22:00)