ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (17.08.2017/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktie: Anhaltender Aufwärtstrend! ChartanalyseSeit Oktober letzten Jahres befindet sich die Aktie von Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) langanhaltend in einem Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 70 und 75,60 US-Dollar beschrieben werden kann, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dabei hätten die Notierungen Ende Juli ein Hoch bei 74,42 US-Dollar erreicht. Im Anschluss habe die Microsoft-Aktie in einer konsolidierenden Bewegung nach einem zuvor steilen Anstieg nach unten tendiert, habe sich aber um 71,20 US-Dollar gefangen und ihre nach oben gerichtete Tendenz fortgesetzt. Um diese Richtung auf weitere Sicht beizubehalten, sollte dieses zuletzt markierte Tief nun nicht mehr unterschritten werden, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 17.08.2017)Börsenplätze Microsoft-Aktie:XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:62,76 EUR -0,17% (17.08.2017, 15:12)62,775 EUR +0,32% (17.08.2017, 14:32)NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:73,65 USD +0,59% (16.08.2017, 22:14)