Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (25.07.2018/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Am vergangenen Donnerstag präsentierte der Software-Riese Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) seine Quartalzahlen und beendete das Geschäftsjahr 2017/18 mit einem Rekordumsatz, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank des brummenden Cloud-Geschäfts hätten Umsatz und Gewinn gesteigert werden können. Microsoft habe in seinem vierten Geschäftsquartal einen Rekordumsatz von 30,08 Mrd. USD ausweisen und damit den Vorjahreswert um 17% steigern können. Die Analystenschätzungen hätten bei 29,23 Mrd. USD gelegen und seien somit deutlich übertroffen worden. Mit dem ausgewiesenen Umsatz habe der Tech-Pionier auch einen neuen Meilenstein erreicht. Zum ersten Mal habe Microsoft mehr als 100 Mrd. USD in einem Jahr umgesetzt.Im vierten Geschäftsquartal (bis Ende Juni) habe der Nettogewinn im Jahresvergleich um knapp 10% auf 8,9 Mrd. Dollar zugelegt, wie Microsoft am Donnerstag nach dem amerikanischen Börsenschluss am Konzernsitz in Redmond mitgeteilt habe. Die Erlöse seien um mehr als 17% auf 30,08 Mrd. USD gestiegen.Einen maßgeblichen Anteil an der zweistelligen Wachstumsdynamik habe die Microsoft Productivity & Business Processes-Sparte inklusive Office-Produkten und dem zugekauften Jobnetzwerk LinkedIn gehabt. Der Geschäftsbereich habe mit 9,7 Mrd. USD ein Umsatzplus im Jahresvergleich von 13% verbucht. Den größten Umsatzbeitrag mit 10,8 Mrd. USD habe der Bereich "More Personal Computing" mit den Windows-, Gaming- und Surface-Produkten geliefert.Insbesondere der Umsatz im kommerziellen Cloud-Geschäft habe zum Erfolg beigetragen. Für Microsoft zahle sich die Neuausrichtung auf das Cloud-Geschäft bereits seit Längerem aus. Besonders die boomende Azure-Plattform für Unternehmen habe sich mit einem Umsatzplus von 89 Prozent abermals als Wachstumstreiber erwiesen."Wir hatten ein unglaubliches Jahr und übertrafen den Umsatz von 100 Mrd. USD, weil unsere Teams sich unermüdlich auf den Erfolg ihrer Kunden und das Vertrauen der Kunden in Microsoft konzentrierten", habe Firmenchef Satya Nadella am Donnerstag erklärt. Die Investitionen in die Bereiche "Intelligent Cloud" und "Intelligent Edge" habe sich ausgezahlt und man werde weiter auf Innovationen setzen, so der Firmenchef.Mit der Azure-Plattform sei Microsoft bereits zur Nummer zwei im Markt hinter AWS von Amazon aufgestiegen. Beide würden zum einen Rechenkapazitäten in der Datenwolke bereitstellen und damit ihren Kunden eine Plattform liefern, über die diese ihre IT abwickeln könnten. Zum anderen würden sie die dafür nötige Software verkaufen. Dies rentiere sich, da immer mehr Firmen aufgrund der höheren Flexibilität und geringeren Kosten auf eigene Rechenzentren verzichten und sich stattdessen bei AWS, Azure oder dem Nachzügler Google anmelden würden.Die Microsoft-Aktie werde aktuell bei USD 107,97 (24.07.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei USD 108,20 (20.07.2018) gelegen, das Jahrestief bei USD 71,28 (11.08.2017). Bei Bloomberg würden 31 Analysten die Aktie auf "kaufen", zwei auf "halten" und zwei Analysten auf "verkaufen" setzen. Bloomberg-Analysten würden aktuell ein zwölf-Monats-Kursziel von USD 121,67 setzen. (Analyse vom 24.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link