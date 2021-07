Kursziel

Microsoft-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 300,00 Overweight J.P. Morgan Mark Murphy 23.07.2021 325,00 Buy BofA Merrill Lynch Research Brad Sills 22.07.2021 378,00 Buy Citigroup Tyler Radke 22.07.2021 310,00 Outperform Cowen and Company J. Derrick Wood 22.07.2021 330,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Michael Turits 22.07.2021 305,00 Buy Stifel Brad Reback 21.07.2021 310,00 Buy Mizuho Securities USA Gregg Moskowitz 16.07.2021 300,00 Overweight Morgan Stanley Keith Weiss 13.07.2021 325,00 Outperform Wedbush Securities Daniel Ives 23.06.2021 300,00 Buy UBS AG Karl Keirstead 22.06.2021 303,00 Buy Tigress Financial Partners Ivan Feinseth 03.06.2021 300,00 Outperform KGI Securities Freddy Chen 01.06.2021 290,00 Buy Jefferies & Company Brent Thill 18.05.2021 301,00 Buy Rosenblatt Securities John McPeake 12.05.2021 292,00 Kaufen Raiffeisen Bank International AG Leopold Salcher 07.05.2021 288,00 Overweight Barclays Capital Raimo Lenschow 28.04.2021 290,00 Outperform BMO Capital Markets Keith Bachman 28.04.2021 300,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 28.04.2021 340,00 Kaufen Goldman Sachs Kash Rangan 28.04.2021 305,00 Overweight Piper Sandler Brent Bracelin 28.04.2021 290,00 Strong buy Raymond James Robert Majek 28.04.2021 290,00 Outperform RBC Capital Markets Matthew Hedberg 28.04.2021

XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

246,15 EUR -0,02% (26.07.2021, 13:48)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

289,67 USD +1,23% (23.07.2021, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (26.07.2021/ac/a/n)







Redmond (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Technologiekonzerns Microsoft Corporation (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 378,00 oder 288,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Microsoft-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Microsoft Corporation wird am 27. Juli die Zahlen zum 4. Quartal 2021 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Microsoft-Aktie anbetrifft, hat Tyler Radke, Analyst der Citigroup, am 22. Juli dem Titel das höchste Kursziel von 378 USD zugebilligt. Das Rating lautet unverändert "buy".Eine der niedrigsten Kursprognosen für Microsoft kommt dagegen von J.P. Morgan. Die US-Bank hat das Kursziel für die Aktie des Technologiekonzerns mit Blick auf die anstehenden Zahlen zum 4. Geschäftsquartal von 270 auf 300 USD angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Analyst Mark Murphy habe in einer am 23. Juli vorliegenden Studie auf herausragende Resultate der Partner des Software-Konzerns verwiesen, die deutlich über Plan lägen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Microsoft-Aktie?Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:245,90 EUR -0,04% (26.07.2021, 14:05)