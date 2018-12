Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

28,11 EUR +1,66% (20.12.2018, 17:14)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

31,86 USD +1,43% (20.12.2018, 17:24)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (20.12.2018/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Aaron Rakers von Wells Fargo Advisors:Aaron Rakers, Analyst vom Investmenthaus Wells Fargo Advisors, erwartet bei den Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) laut einer Aktienanalyse weiterhin eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.Die Planungen von Micron Technology Inc. für das zweite Fiskalquartal und die entsprechenden Kommentare des Management seien offenbar Zeugnis eines länger anhaltenden Gegenwinds in der DRAM- und NAND-Industrie, so die Analysten von Wells Fargo Advisors.Der reduzierte Investitionsumfang, die Umsetzung des Technologiefahrplans und die Erwartung eines dauerhaft positiven Free Cash flows, die aggressiven Aktienrückkäufe und eine Bewertung die einem Boden nahe sei sollten die Diskussion um das Chance/Risiko-Profil der Micron Technology-Aktie befeuern.Die Aktienanalysten von Wells Fargo Advisors stufen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "outperform" ein, senken aber das Kursziel von 63,00 auf 50,00 USD.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:28,23 EUR -1,91% (20.12.2018, 17:00)