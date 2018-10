Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

36,37 EUR +0,89% (19.10.2018, 14:42)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

41,30 USD -2,48% (18.10.2018, 22:00)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (19.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) unter die Lupe.Der US-Halbleiterhersteller kaufe von Intel den Anteil an einem gemeinsamen Joint Venture ab. Der Deal sei 1,5 Mrd. USD schwer und signalisiere: Die Geschäftsführung glaube nicht an eine Nachfrageschwäche.Micron Technology investiere weiter ins Speicher-Geschäft - ein Geschäft, das laut Morgan Stanley und Goldman Sachs am Ende des Zyklus Probleme mit Preissenkungen und angestautem Inventar haben dürfte. Sei der Zeitpunkt schlecht gewählt? "Der Aktionär" meine "Nein!". Denn auch die Zahlen der Anlagenbauer ASML und LAM Research hätten diese Woche gezeigt, dass Speicherchips weiterhin stark nachgefragt würden. Die günstige Micron Technology-Aktie sollte auf die Watchlist. Sobald die Konsolidierungsphase vorbei sei und sich ein Boden ausbilde, gelte es hier zuzugreifen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:36,29 EUR +1,03% (19.10.2018, 14:49)