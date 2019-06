Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

29,42 EUR +0,26% (04.06.2019, 13:47)



Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

29,44 EUR +1,31% (04.06.2019, 14:09)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

USD 33,10 +1,25% (04.06.2019, 14:12, vorbörslich)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (04.06.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst David Wong von Instinet:Aktienanalyst David Wong von Instinet bestätigt laut einer Aktienanalyse seine neutrale Haltung gegenüber den Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU).Die weltweite Speicherindustrie und Micron Technology Inc. im Speziellen dürften ebenso stark wachsen wie die gesamte Halbleiterbranche. Im Zeitraum 2020 bis 2025 dürfte sich das Wachstum nach Einschätzung der Instinet-Analysten auf 7 bis 9% belaufen.In den letzten Wochen habe der DRAM-Spotpreis weiter nachgegeben. Die US-Sanktionen gegen Huawei und weitere internationale Handelskonflikte würden für eine Menge Verunsicherung sorgen. Die früheren Hoffnungen auf eine Stabilisierung im Verlauf von 2019 seien erheblich mit Risiken behaftet.Im Zuge einer Kürzung der Gewinnprojektionen senkt Analyst David Wong das Kursziel für die Micron Technology-Aktie von 45,00 auf 32,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Micron Technology-Aktie: