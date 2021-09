Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (29.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die hohe Nachfrage nach Speicherchips habe Micron im vierten Quartal (bis 2. September) erneut hervorragende Geschäfte beschert. Für die Zukunft sei die Geschäftsführung allerdings weniger optimistisch als die Analysten - das drücke kräftig auf den Aktienkurs. Die Micron-Aktie verliere im nachbörslichen US-Handel am Dienstagabend rund 3,6 Prozent.Im vierten Quartal habe Micron mit 8,27 Milliarden Dollar satte 37 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahresquartal erwirtschaftet. Noch beeindruckender sei die Gewinnentwicklung: Die Gewinne je Aktie hätten sich beinahe verdreifacht auf 2,39 Dollar.Damit habe der Speicherchiphersteller die Erwartungen der Analysten übertreffen können. Die Experten hätten nur Umsätze in Höhe von 8,2 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 2,33 Dollar erwartet.Micron habe damit ein weiteres Quartal von der hohen Speicherchip-Nachfrage profitieren können und CEO Sanjay Mehrotra erwarte auch für die kommenden Quartale gute Geschäfte. Während DRAM-Chips etwas schwächer performen dürften, rechne die Micron-Geschäftsführung dagegen mit einem starken Wachstum bei NAND-Chips in Höhe von rund 30 Prozent.Analysten hätten nach aktuellen Daten der Marktforscher von Trendforce bereits vermutet, dass der Speicherchipzyklus bald seine Boom-Phase hinter sich lassen dürfte. Schenke man der jüngsten Prognose der Marktforscher für das kommende vierte Quartal Glauben, dann könnten die DRAM-Preise künftig zwischen drei und acht Prozent nachgeben.Die große Frage bleibe aber nicht, ob die DRAM-Preise zum Jahresende fallen würden, sondern wie lange die Schwäche anhalte. Denn es sei durchaus denkbar, dass nach den starken PC-Verkäufen in Corona-Zeiten nur eine Normalisierung der Lagerbestände vorgenommen werde. Ein für die Micron-Aktie schlechteres Szenario wäre dagegen der tatsächliche Beginn eines neuen Abwärtszyklus.Solange diese Frage nicht beantwortet sei, dürfte die Micron-Aktie mit vorsichtigen Anlegern und negativem Sentiment zu kämpfen haben.Anleger bleiben vorerst dabei und beachten den Stopp bei 55 Euro, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.09.2021)