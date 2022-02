XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

73,24 EUR +0,62% (02.02.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

84,51 USD +3,76% (02.02.2022, 22:00)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (03.02.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Micron Technology: Offenes langfristiges Ziel - ChartanalyseDie Micron Technology-Aktie (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) markierte am 5. Januar 2022 ihr aktuelles Allzeithoch bei 98,45 USD, konnte sich aber nicht über dem alten Rekordhoch bei 97,50 USD aus dem Jahr 2000 etablieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nach Ausbildung eines kleinen Doppeltops habe der Wert ausführlich korrigiert und sei auf das log. 61,8% Retracement der Aufwärtsbewegung ab 12. Oktober 2021 zurückgefallen. Von dieser Unterstützung bei 76,65 USD aus habe sich die Aktie zuletzt wieder erholt und notiere nun am Widerstand bei 84,78 USD.Gelinge der Micron Technology-Aktie ein Ausbruch über den Widerstandsbereich um 84,78 USD, dann wäre die Korrektur seit Anfang Januar beendet. Die Aktie könnte dann erneut in den Widerstandsbereich um 97,50 bis 98,45 USD ansteigen. Und falls ein Ausbruch über diese Hürde gelänge, wäre ein Anstieg an ein noch offenes langfristiges Ziel bei ca. 140 USD möglich. Sollte der Wert aber doch noch per Tagesschlusskurs unter 76,65 USD abfallen, wäre mit Abgaben bis 71,12 USD und 65,67 USD zu rechnen. (Analyse vom 03.02.2022)