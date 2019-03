Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

35,52 EUR +1,95% (28.03.2019, 15:04)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

39,71 USD +1,22% (28.03.2019, 15:20)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (28.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse des Analysten Mitch Steves von RBC Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse äußert Mitch Steves, Analyst von RBC Capital Markets, im Zuge einer Neueinschätzung die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU).Das Marktumfeld in der Speicherindustrie bleibe herausfordernd. Im letzten Stadium des Abschwungs komme es aber typischerweise bei den Aktienkursen zu einer Rallye.Der Markt habe sich richtigerweise bis zum Ende des Jahres auf ein negatives Wachstum eingestellt. Ende des vierten Quartals dürften sich aber die positiven Daten mehren, da im Smartphone-Bereich mit einer Erholung gerechnet werden könne. Auch im Data Center-Spektrum seien bessere Trends absehbar, so der Analyst Mitch Steves.Die Aktienanalysten von RBC Capital Markets nehmen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse die Coverage des Titels mit einem "outperform"-Rating und einem Kursziel von 50,00 USD wieder auf.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:34,87 EUR -0,31% (28.03.2019, 14:34)