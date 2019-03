Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

35,05 EUR +0,89% (28.03.2019, 09:00)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

39,23 USD (27.03.2019)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (28.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Micron Technology: CEO erwartet Erholung im Speicherchip-Markt in H2 - AktienanalyseDer Markt für Speicherchips leidet weiterhin unter der schwächelnden Nachfrage und dem hohen Wettbewerbsdruck. Die negativen Rahmenbedingungen haben sich auch in den Zahlen von Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) zum abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal 2018/19 niedergeschlagen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Umsatz sei um 21 Prozent auf 5,84 Mrd. Dollar gesunken, habe damit aber immerhin leicht über den Prognosen der Analysten von 5,82 Mrd. Dollar gelegen. Beim Gewinn habe Micron Technology sogar einen Einbruch von rund 40 Prozent auf 1,71 Dollar je Aktie verzeichnet, was aber ebenfalls knapp über den Schätzungen gelegen habe.Auch der Ausblick auf das laufende dritte Quartal gebe wenig Anlass zur Hoffnung. Denn der negative Umsatztrend solle anhalten: Die prognostizierte Spanne des Managements von 4,6 Mrd. bis 5,0 Mrd. Dollar habe die Analystenschätzungen verfehlt.Dass die Aktie den noch stark gefragt gewesen sei, habe an den Aussagen von Micron-CEO Sanjay Mehrotra gelegen: "Wir glauben, dass 5G, klappbare Smartphones und Innovationen im Bereich Augmented oder Virtual Reality für reichlich Wachstum in den nächsten Jahren sorgen werden", habe der Manager in der Analystenkonferenz erklärt. Gleichzeitig wolle der Chipkonzern die Produktion drosseln, um die Auswirkungen der schwächeren Nachfrage auszugleichen. Zudem sollten Neuinvestitionen in die Verbesserung der Produktion um 500 Mio. auf neun Mrd. Dollar zurückgefahren werden. Insgesamt erwarte Mehrotra eine Erholung des Marktes für Speicherchips für das zweite Halbjahr. (Ausgabe 12/2019)