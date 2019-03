Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (18.03.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Joseph Moore von Morgan Stanley:Aktienanalyst Joseph Moore von Morgan Stanley empfiehlt Investoren laut einer Aktienanalyse weiterhin eine Gleichgewichtung der Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU).Die Analysten von Morgan Stanley zeigen sich überrascht, dass Micron Technology Inc. angesichts der Schwäche in den Märkten des Unternehmens seit Bekanntgabe der Guidance Mitte Dezember keine Vorabmeldungen zur Entwicklung in FQ2 herausgegeben habe. Das abgelaufene Quartal dürfte nicht einfach gewesen sein. Die Markterwartungen zu den DRAM Serverpreisen seien zur Zeit der Veröffentlichung der Guidance deutlich höher gewesen als es jetzt der Fall sei.Es stelle sich nun die Frage, wie lange sich die Branchenbedingungen noch weiter eintrüben würden. Noch sei es für definitive Antworten wohl zu früh. Die Leitindikatoren sind nach Angaben des Analysten Joseph Moore noch alles andere als ermutigend.Die Aktienanalysten von Morgan Stanley stufen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "equal-weight" ein und bestätigen das Kursziel von 33,00 USD.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:34,81 EUR +0,67% (18.03.2019, 16:34)