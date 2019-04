Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

37,90 EUR -0,47% (09.04.2019, 14:16)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

42,71 USD -0,44% (09.04.2019, 14:24, vorbörslich)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (09.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Karl Ackerman von Cowen and Company:Karl Ackerman, Analyst von Cowen and Company, erwartet laut einer Aktienanalyse bei den Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) nur noch eine durchschnittliche Kursentwicklung.Die Analysten von Cowen and Company befürchten, dass die Profitabilität von Micron Technology in 2020 wieder schwächer werden könnte. Neben einem veränderten Wettbewerbsumfeld dürfte sich auch die Erosion der Kostenführerschaft des Unternehmens im NAND-Segment negativ auswirken.Das sei ein ziemlicher Gegensatz zu den Erwartungen der meisten Investoren. Die Bereitschaft von Samsung die Branche in einer Zeit der gedämpften Nachfrage überflügeln zu wollen werde die Margenfortschritte von Micron im Verlauf des Jahres 2019 erheblich einschränken, so die Einschätzung des Analysten Karl Ackerman.Die Aktienanalysten von Cowen and Company stufen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse den Titel von "outperform" auf "market perform" zurück und reduzieren das Kursziel von 46,00 auf 45,00 USD.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:37,89 EUR +0,11% (09.04.2019, 13:42)