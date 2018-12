Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

28,00 EUR -6,88% (19.12.2018, 15:19)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

31,81 USD -6,74% (19.12.2018, 15:19, vorbörslich)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (19.12.2018/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Blayne Curtis von Barclays:Aktienanalyst Blayne Curtis vom Investmenthaus Barclays empfiehlt Investoren laut einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor eine Übergewichtung der Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU).Die Quartalszahlen von Micron Technology Inc. würden sich ungefähr mit den Ankündigungen vom November decken. Angesichts erhöhter Lagerbestände sei der Ausblick aber wesentlich trüber ausgefallen als angenommen.Es würden kaum alle Investoren glauben, dass die Talsohle in der Speicherbranche schon erreicht sei. Analyst Blayne Curtis ist der Meinung, dass es noch eine Weile brauchen werde bis die Micron Technology-Aktie wieder funktioniere.Die Aktienanalysten von Barclays bekräftigen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse das Votum "overweight", reduzieren aber das Kursziel von 50,00 auf 46,00 USD.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:27,63EUR -8,08% (19.12.2018, 15:01)