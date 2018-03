Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.



BoiseNew York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Mark Delaney von Goldman Sachs:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Mark Delaney, Analyst von Goldman Sachs, die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) weiterhin zum Kauf.Die Analysten von Goldman Sachs sind der Meinung, dass Micron Technology Inc. mit dem FQ2-Bericht und dem Ausblick zum laufenden Quartal über den Markterwartungen liegen wird.Die DRAM-Trends seien positiv, so der Analyst Mark Delaney. Während das Angebot knapp bleibe, seien die Preise weiterhin im Aufwind.Die Aktienanalysten von Goldman Sachs stufen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein und heben das Kursziel von 55,00 auf 58,00 USD an.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:43,40 EUR +4,75% (06.03.1018, 16:59)