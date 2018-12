Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

30,74 EUR -0,68% (10.12.2018, 14:46)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

34,70 USD -1,73% (10.12.2018, 15:10, vorbörslich)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (10.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Cleveland (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Weston Twigg von KeyBanc Capital MarketsWeston Twigg, Analyst von KeyBanc Capital Markets, rät Investoren in Bezug auf die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) weiterhin zu einer Übergewichtung.Die Analysten von KeyBanc Capital Markets gehen davon aus, dass sich die Schwäche im Halbleitersektor wahrscheinlich bis zum zweiten Quartal 2019 fortsetzen wird. Die ansonsten typische saisonal bedingte Abschwächung dürfte sich dadurch noch verstärken und sowohl die DRAM- als auch die NAND-Preise unter Druck setzen.Analyst Weston Twigg schätzt, dass es im DRAM-Segment nur ein leicht überschüssiges Angebot gibt, während sich die Lage im NAND-Bereich ungünstiger darstelle.Die Aktienanalysten von KeyBanc Capital Markets stufen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "overweight" ein, senken aber das Kursziel von 73,00 auf 61,00 USD.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:30,50 EUR -3,79% (10.12.2018, 14:57)