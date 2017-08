Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.





(16.08.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Vijay Rakesh von Mizuho Securities USA:Aktienanalyst Vijay Rakesh vom Investmenthaus Mizuho Securities USD empfiehlt die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) laut einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zu kaufen.Die Analysten von Mizuho Securities weisen darauf hin, dass der CFO von Micron Technology Inc., Ernie Maddock, rund 3.400 Aktien zu einem Preuis von 27,89 USD gekauft hat.Das Unternehmen habe für das August-Quartal einen sequenziellen Umsatzzuwachs von 5% in Aussicht gestellt. Die DRAM-Kontraktpreise würden diesbezüglich positives Überraschungspotenzial möglich erscheinen lassen.Die Aktienanalysten von Mizuho Securities USA bestätigen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse das Votum "buy" sowie das Kursziel von 38,00 USD.Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:25,45 EUR +1,41% (16.08.2017, 13:56)Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:25,50 EUR +0,81% (16.08.2017, 13:33)