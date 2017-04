Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

28,92 USD +0,07% (03.04.2017, 15:40)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.



(03.04.2017/ac/a/n)

Sydney (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse des Analysten Srini Pajjuri von Macquarie Research:Srini Pajjuri, Analyst von Macquarie Research, erwartet laut einer Aktienanalyse bei den Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.Im Rahmen einer Studie zum Halbleiterbranche bezeichnen die Analysten von Macquarie Research die Fundamentaldaten des Sektors als gesund. Angesichts einer starken Nachfrage in diesem Jahr wird ein Wachstum von 9,5% unterstellt. Allerdings dürfte das M&A-Momentum in den kommenden Monaten nachlassen.Micron Technology Inc. sollte von einer knappen Angebotslage für Flash Memory-Produkte und widerstandsfähigen Preisen profitieren. In Richtung 2018 sollte die Angebots/Nachfrage-Dynamik des Unternehmens ausgeglichen bleiben. Die Technologie und die Kostenstrukturen würden näher an die Branchenspitze heranrücken. Während die aktuellen Margen über dem Niveau des letzten Zyklus liegen würden, hinke der Aktienkurs 40% zurück, so das Fazit von Analyst Srini Pajjuri.Die Aktienanalysten von Macquarie Research nehmen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse die Bewertung mit einem "outperform"-Rating und einem Kursziel von 35,00 USD auf.