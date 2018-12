Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (20.12.2018/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse des Analysten Amit Daryanani von RBC Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse äußert Amit Daryanani, Analyst von RBC Capital Markets, nur noch die Erwartung einer durchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU).Micron Technology Inc. habe mit dem Q2-Ausblick enttäuscht. Der durch den Abschwung der Halbleiterindustrie hervorgerufene erhöhte Lagerbestand sorge für Risiken. Die Branchenkorrektur scheine gravierender auszufallen als angenommen.Möglicherweise müsse Micron die Kapazitäten zurückfahren und die Preise senken. Zudem müsse der Wettbewerb im Auge behalten werden. Noch sei nicht klar inwieweit Konkurrenten eine Reduzierung der Kapazitäten vornehmen würden. Analyst Amit Daryanani warnt vor Gewinnrisiken in Q3.Die Aktienanalysten von RBC Capital Markets stufen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse den Titel von "outperform" auf "sector perform" zurück und kürzen das Kursziel von 59,00 auf 40,00 USD.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:27,52 EUR -4,38% (20.12.2018, 14:46)