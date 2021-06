Wien (www.aktiencheck.de) - Trotz der Turbulenzen an den Kryptomärkten hält MicroStrategy (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) an seinen Bitcoin-Plänen fest, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Um sich erneut mit der digitalen Währung einzudecken sei nun sogar eine Unternehmensanleihe im Wert von USD 500 Mio. begeben worden. Die Aktie sei um rund 10% gesunken.



Die deutsche AUTO1 Group (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) komme weiterhin nicht in die Gänge. Nachdem die Aktie bereits letzte Woche unter ihren Ausgabepreis gefallen sei, habe sie nun abermals ein neues Allzeittief markiert. (22.06.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



