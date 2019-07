SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:

Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) ist ein führendes und weltweit aktives Technologieunternehmen für innovative Systeme und Prozesse auf Basis von Halbleitertechnologien. Ihr Fokus liegt auf der Photovoltaik (Solarindustrie). Gleichzeitig setzt das Unternehmen seine Kompetenzen und Technologien auch in Bereichen der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in ausgewählten anderen Highend-Märkten für Halbleitermaterialien ein. Als international anerkannte Premium-Marke bietet Meyer Burger den Kunden in der PV-Industrie hocheffiziente Präzisionsprodukte und innovative Lösungen für die Herstellung von Wafern, Solarzellen und Solarmodulen. Durch den Fokus auf Kerntechnologien in der Wertschöpfungskette schafft das Unternehmen einen klaren Mehrwert beim Kunden und differenziert sich gegenüber den Konkurrenten.



Das umfassende Angebot wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleissteilen, Verbrauchsmaterial, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und weiteren Dienstleistungen ergänzt. Meyer Burger ist in Europa, Asien und Nordamerika in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in China, Deutschland, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Niederlande, Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Gleichzeitig bearbeitet das Unternehmen auch intensiv die neuen PV Märkte in Südamerika, Afrika sowie im arabischen Raum. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN). (23.07.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Meyer Burger-Aktie (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF).Angesichts des in H1/2019 deutlich gesunkenen Umsatzes (-41% J/J und 25% unter den Analysten-Erwartungen), eines EBITDA-Verlusts von CHF 14 Mio. und eines Auftragseingangs von nur CHF 94 Mio. (-32% J/J, -39% ggü. VontE) senke der Analyst seine Umsatzschätzungen für GJ19 um 10% auf CHF 275 Mio. und erwarte nun ein EBITDA von CHF -6 Mio. (bisher: +8 Mio.) Der ausgewiesene Reingewinn werde von einem geschätzten einmaligen Buchwertgewinn in Höhe von CHF 20 Mio. aus dem Verkauf des Wafering-Geschäfts und dem Gebäudeverkauf in Thun profitieren. Für GJ20E senke er seine Schätzungen für Umsatz/EBITDA/Reingewinn um 6%/23%/56%. Trotz der tieferen Schätzungen für GJ19E erwarte der Analyst keinen nennenswerten Barmittelabfluss und sehe daher kurzfristig keine Liquiditätsprobleme.Der angekündigte Auftrag eines Start-ups aus Nordamerika im Umfang von CHF 100 Mio. für HJT-Technologie stehe unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses einer Finanzierungsrunde. Da momentan keine weiteren Details vorlägen, setze der Analyst diesen Auftrag mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% an und komme damit auf einen Auftragseingang von insgesamt CHF 300 Mio. in GJ19E (bisherige Schätzung: 340 Mio.)Angesichts der derzeitigen Geschäftsentwicklung stelle der Verwaltungsrat Geschäftsmodell und Strategie des Unternehmens infrage. Zudem prüfe er weiterhin alle strategischen Optionen wie etwa die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle mit Branchenpartnern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Meyer Burger-Aktie:L&S-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:0,358 EUR +2,87% (23.07.2019, 10:55)