Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) ist eine weltweit tätige Technologiegruppe. Mit innovativen Systemen und Produktionsanlagen schafft die Gruppe nachhaltigen Mehrwert für ihre Kunden in der Photovoltaik (Solarindustrie), der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in anderen Industriezweigen für Halbleitermaterialien.



Im Kerngeschäft - der Photovoltaik - vertrauen die Kunden auf umfassende Lösungen und komplementäre Technologien entlang der Wertschöpfungskette in den Bereichen Wafer, Zelle und Module bis hin zu gebäudeintegrierten Solarsystemen.



Die Gruppe beschäftigt über 1.700 Mitarbeitende auf drei Kontinenten. (20.07.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Meyer Burger-Aktie (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF).Die vorläufigen Ergebnisse für H1/2018 würden eine unerwartet gute Kostenentwicklung zeigen und auf eine solide Bruttomarge hinweisen. Der Auftragseingang sei mit CHF 138 Mio. (VontE: CHF 172 Mio.) jedoch schwach ausgefallen, was auf einen Konjunkturrückgang aufgrund der seit 1. Juni geänderten Politik Chinas im Photovoltaikbereich hindeute.Prognosen zufolge würden neue PV-Installationen in China von 53 GW 2017 auf etwa 35 GW 2018 sinken. Dieser Rückgang sei auf ein Überangebot an Solarmodulen und daher auf einen Preisverfall zurückzuführen. Er setze die Margen chinesischer Hersteller unter Druck und dürfte eine weitere Konsolidierungswelle auslösen. Aufgrund des Überangebots auf ihrem Heimmarkt dürften chinesische Hersteller sich nun stärker auf den Export von Solarmodulen konzentrieren. Hersteller von Zellen mit geringer Leistungsfähigkeit dürften hierbei gegenüber den Herstellern leistungsfähigerer Produkte den Kürzeren ziehen. Dies wiederum könnte die Nachfrage nach PERC- und HJT-Zellen beflügeln.Nach Ansicht des Analysten könne die geänderte Politik Chinas das Interesse an der HJT-Technologie verstärken, da Stromproduzenten von einer höheren Effizienz in einem nicht subventionierten Markt profitieren würden.Zu dem Zeitpunkt, an dem Meyer Burger seine ersten Ergebnisse mit positiven Gewinnen vermeldet habe, hätten sich die Marktbedingungen für das Unternehmen einmal mehr verschlechtert, größtenteils aufgrund externer Faktoren. Basierend auf der Auftragsentwicklung und der temporären Überkapazität auf dem chinesischen Markt senke der Analyst seine Prognosen für den Umsatz um jeweils 15% und 28% für GJ 2018/19E und für das EBIT um jeweils 56% und 66%.