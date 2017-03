Börsenplätze:



Metall Zug (ISIN: CH0039821084, WKN: A0Q221, Ticker-Symbol: NDH1, SIX Swiss Ex: METN), eine konzernmässig geführte Gruppe von Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Zug, umfasst drei Geschäftsbereiche und beschäftigt über 3.900 Mitarbeitende. Zum Geschäftsbereich Haushaltapparate gehören die Schweizer Marktführerin V-ZUG AG mit ihren ausländischen Tochtergesellschaften sowie die V-ZUG Kühltechnik AG, die SIBIR Group AG und die Gehrig Group AG. Den Geschäftsbereich Infection Control bildet die Belimed Gruppe, und der Geschäftsbereich Wire Processing umfasst die Schleuniger Gruppe. Die Holdinggesellschaft Metall Zug AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Namenaktie Serie B, Valorennummer 3 982 108). (23.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Metall Zug-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Metall Zug-Aktie (ISIN: CH0039821084, WKN: A0Q221, Ticker-Symbol: NDH1, SIX Swiss Ex: METN).Metall Zug habe für GJ 2016 einen Bruttoumsatz von CHF 961 Mio. (+3,5% ggü. dem Vorjahr, organisches Wachstum von 2,9%) gemeldet, der die Analysten- und die Konsenserwartungen um 1% übersteige. Grund sei ein knapp über den Erwartungen liegendes Ergebnis von Household Appliances und Wire Processing.Das EBIT für GJ 2016 von CHF 94,1 Mio. (+16,9%) übertreffe die Erwartungen um 3%. Dies sei der unerwartet guten Margenentwicklung der Sparte Infection Control sowie einem ausführlich kommentierten Buchgewinn von CHF 5,1 Mio. zu verdanken.Trotz des höheren EBIT sei der operative Cashflow um 8,8% auf CHF 95,4 Mio. (-8,8% ggü. Vorjahr) gesunken. Grund seien höhere Steuerzahlungen und ein Anstieg des Nettoumlaufvermögens. Die Nettoliquidität von Metall Zug habe sich weiter auf CHF 543 Mio. (+4,8% ggü. Vorjahr) erhöht.Metall Zug rechne angesichts der derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Ungewissheiten mit einem weiterhin schwierigen Geschäftsumfeld. Daher erwarte die Geschäftsleitung, dass das EBIT für GJ 2017 dem des Vorjahres entspreche.Die GJ16-Ergebnisse von Metall Zug hätten zwar die Erwartungen übertroffen, die EBIT-Prognose für GJ 2017 falle jedoch eher vorsichtig aus und berücksichtige die geplanten Investitionen, insbesondere in die Digitalisierung der Sparte Household Appliances. Mit einem Cash P/E 2018E von rund 13 bleibe die Aktie jedoch günstig.Daher hält Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, an seiner "buy"-Empfehlung für die Metall Zug-Aktie fest. Das Kursziel von CHF 3.850 werde überprüft. (Analyse vom 23.03.2017)