Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (03.03.2022/ac/a/n)



Für den Social-Media-Giganten sei es zuletzt stark bergab gegangen. Der Abverkauf habe allerdings in den vergangenen Tagen gestoppt werden können. Damit stünden die Chancen gut, dass eine Bodenbildung stattfinde. Auch aus operativer Sicht habe es zuletzt wieder positive Nachrichten gegeben.Im Zuge des Ukraine-Kriegs habe die Nutzer-Aktivität auf den sozialen Netzwerken laut aktuellen Studien deutlich zugenommen. Angesichts der angespannten geopolitischen Lage dürfte es sich dabei nicht um ein temporäres Phänomen handeln. Dies spiele Meta Platforms als weltweit größtem Social-Media-Anbieter in die Karten und dürfte sich positiv auf dem Nutzerwachstum auswirken.Die positive Entwicklung bei der Nutzeraktivität in den vergangenen Tagen dürfte auch Analysten nicht verborgen geblieben sein, die derzeit mehrheitlich zum Kauf der Aktie raten würden. Ganze 45 Wall-Street-Experten würden empfehlen, Meta Platforms zu kaufen, 15 seien neutral gestimmt und nur drei würden Anlegern zum Verkauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 330,09 USD und damit fast 60% über dem aktuellen Kursniveau.Da komme die Nachricht gerade Recht, dass der Reels-Konkurrenz-Dienst TikTok nun von den US- Regulierungsbehörden ins Visier genommen worden sei. Konkret wollten die Behörden die negativen Auswirkungen von TikTok auf körperliche und geistige Gesundheit von Kindern untersuchen.