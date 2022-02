Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

194,78 EUR +1,04% (09.02.2022, 12:14)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

194,58 EUR -0,52% (09.02.2022, 12:00)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

220,18 USD -2,10% (08.02.2022, 22:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (09.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Der Abverkauf von Meta Platforms halte auch am vierten Handelstag nach Veröffentlichung der enttäuschenden Quartalszahlen und einer schwachen Prognose an. Die Facebook-Mutter fäalle damit erstmals seit dem Corona-Crash 2020 unter eine Marktkapitalisierung von 600 Mrd. USD - eine wichtige Marke für die US-Wettbewerbshüter.Denn als in den USA im vergangenen Juni eine Reform des Wettbewerbsrechts diskutiert worden sei, hätten die Gesetzgeber strengere Vorgaben für Big-Tech ausgerechnet an der Marktkapitalisierung festgemacht. Die magische Marke: 600 Mrd. USD. Bleibe die Marktkapitalisierung einen gewissen Zeitraum unter dieser Hürde, würde Meta Platforms nicht mehr unter den Gesetzesentwurf fallen. Die beispielsweise im Entwurf vorgesehene Beweislastumkehr bei Übernahmen würde damit nur für Amazon.com, Alphabet und Co gelten.In einem anderen Gesetzesentwurf, der jüngst dem Senat vorgelegen habe, sei bei der entscheidenden Marke eine etwas niedrigere Marktkapitalisierung von 550 Mrd. USD festgelegt worden. Hier gehe es um Interessenskonflikte bei der Bewerbung oder der bevorzugten Platzierung eigener Produkte und Dienste.Ob die jeweiligen Gesetzesentwürfe tatsächlich in ihrer aktuellen Fassung verabschiedet würden, sei allerdings fraglich. Änderungen am Wortlaut seien leicht möglich und angesichts der unveränderten Marktmacht von Meta Platforms auch nötig. Die Facebook-Mutter könne sich damit höchstwahrscheinlich nicht dem regulatorischen Druck entziehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: