Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.



Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

290,55 EUR +1,88% (04.11.2021, 15:28)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

290,25 EUR +2,29% (04.11.2021, 15:09)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

335,47 USD +1,16% (04.11.2021, 15:13)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

MVRS



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: MVRS) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (04.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: MVRS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vor wenigen Tagen sei bekannt geworden, dass Meta Platforms (ex Facebook) die Funktion zur Gesichtserkennung einstellen möchte. Angesichts steigender Vorbehalte von Nutzern und Regulierern werde der Dienst in den kommenden Wochen abgeschaltet, habe der Konzern mitgeteilt. Nun melde sich der ehemalige Schachweltmeister Garri Kasparow zu Wort - der willkommener Gast bei vielen Wirtschaftskonferenzen sei und als einer der klügsten Köpfe auf der Erde gelte - und kritisiere Meta für diesen Schritt.Kasparow sei der Meinung, dass der Tech-Gigant sich dem Druck der Regulierer gebeugt habe. Überregulierung sei jedoch schädlich für Innovationen und Fortschritt. Zudem könnten bestimmte Entwicklungen nicht mehr aufgehalten werden. Die Entscheidung von Facebook sei aus einem einfachen Grund sogar dumm: "Facebook wird das Feature abschalten, China wird es nicht tun", so der Schachchampion gegenüber CNBC.Kasparow selbst habe in den Neunzigerjahren mehrere Schachwettkämpfe gegen Computerprogramme ausgetragen, unter anderem das berühmte Match gegen Deep Blue 1996, als er sich als Weltmeister der Maschine habe geschlagen geben müssen. Mittlerweile sei er ein großer Verfechter von technologischen Innovationen und Fürsprecher der Künstlichen Intelligenz."Es macht keinen Sinn verfügbare Features zu blockieren. Es ist ein Irrtum, zu glauben, dass man im Zeitalter des globalen Internets Unternehmen in den USA und Europa dazu zwingen kann, bestimmte Regeln zu befolgen und solche Features einfach abzuschalten", so Kasparow weiter.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät bei der Meta Platforms-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 04.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: